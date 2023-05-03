14 Mayıs 2023 Anneler Günü kampanyaları... ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ | Anneler günü hediyesi ne alınır?
Anneler Günü hediye önerileri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Annesini mutlu etmek isteyenler için en iyi hediye fikirlerini derledik.
Anneler Günü'nde annelerini mutlu etmek isteyenler hediye araştırmalarına başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında anneler günü hediye önerileri yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü annesine çeşitli sürprizler düşünenler en güzel hediye fikirlerini derledik. İşte Anneler Günü hediye tavsiyeleri...
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.