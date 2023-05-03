14 Mayıs 2023 Anneler Günü kampanyaları... ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ | Anneler günü hediyesi ne alınır?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.