1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları... MEB'den flaş karar, güncellendi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik okul açıklaması!
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 81 ilde okullar kapatılmıştı. Son olarak 20 Şubat'ta okullar kademeli olarak açılmaya başladı. Henüz okulu açılmamış öğrenciler sıklıkla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenciye duyuru yapıldı. Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Tümü için geçerli! İşte detaylar...
Okullar 71 ilde açıldı. Gözler deprem bölgesindeki okullarda. Bir yandan da artçı depremler devam ederken, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MEB'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları o tarihlerde tek tek açılacak. Peki Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 71 ilde eğitime 2 hafta ara verilmişti.
Afet bölgesinde bulunan öğrenciler ve veliler için de açıklama yapan Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana için verilen kararı duyurdu.