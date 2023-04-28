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Haberler Trend 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

Konut kredisi faiz oranları ve taksit ödeme tablosu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte banka banka konut kredileri.

takvim.com.tr
28.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:58
1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

Ev hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında konut kredisi hesaplama yer alıyor. 240 ay vadeyle sunulan kredi kampanyaları büyük ilgi çekiyor. Ziraat Bankası Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank tarafından peş peşe duyurulan faiz oranları sonrası kredi çekmek isteyenler detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte en uygun faiz oranıyla 240 ay vadeli konut kredisi hesaplama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

1 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.900.662 TL

1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

AKBANK

FAİZ ORANI
%1,99

AYLIK TAKSİT
21.964,48 TL

TOPLAM ÖDEME
2.646.363 TL

1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

HALKBANK

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.901.366 TL

1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

VAKIFBANK

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.901.666 TL

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