1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! Ziraat, Garanti...

Ev hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında konut kredisi hesaplama yer alıyor. 240 ay vadeyle sunulan kredi kampanyaları büyük ilgi çekiyor. Ziraat Bankası Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank tarafından peş peşe duyurulan faiz oranları sonrası kredi çekmek isteyenler detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte en uygun faiz oranıyla 240 ay vadeli konut kredisi hesaplama ekranı...