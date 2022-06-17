122, 150 ve 160 bin TL'lik konutlar için başvurular başladı! Vatandaş akın etti! Peynir ekmek gibi satıyor! Çünkü yarı fiyatına! İşte alma şartları

Hem ikinci el hem de sıfır konutların fiyatlarında gözlenen ani artışlar, yeni dönemde kendi evinin tapusuna sahip olmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşların, uygun fiyatlar karşılığında konut sahibi olabileceklerini müjdeledi.