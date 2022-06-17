122, 150 ve 160 bin TL'lik konutlar için başvurular başladı! Vatandaş akın etti! Peynir ekmek gibi satıyor! Çünkü yarı fiyatına! İşte alma şartları
Aralık ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşan döviz kurları ve altın fiyatları, hammaddelerin fiyatlandırılmalarında da farklı politikaların seyredilmesine sebep oldu. Fahiş rakamlara ulaşan hammaddeler ise direkt olarak konut satış fiyatlarına etki etti.
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak fahiş rakamlara ulaşan konu fiyatları, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu bankası Ziraat Bankası, hacizli konutları uygun fiyatlardan satışa çıkardığını duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın hacizli konut satışı hizmetine ilişkin ayrıntılar
Hem ikinci el hem de sıfır konutların fiyatlarında gözlenen ani artışlar, yeni dönemde kendi evinin tapusuna sahip olmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşların, uygun fiyatlar karşılığında konut sahibi olabileceklerini müjdeledi.
Ziraat Bankası'ndan Hacizli Konut Satışı Kampanyası!
2022 yılı içerisinde uygun fiyatlar karşılığında kendi evlerine sahip olabileceklerine dair besledikleri umutları günden güne kaybeden vatandaşlara, Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi.
Ziraat Bankası'nın Hacizli Konut Satışı Hizmetinden Nasıl Yararlanılır?
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan hacizli konutlara, bankanın resmi internet sitesinde yer alan talimatlar doğrultusunda katılım sağlanabilmektedir.