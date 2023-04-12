121 yıl önce çekilen fotoğraf ortalığı tuzla buz etti. Bu kız bir zaman yolcusu mu? İki kareyi yan yana görünce bir yaşınıza daha gireceksiniz. 121 yıl önce çekildiği iddia edilen fotoğrafta, Greta Thunberg'e benzeyen kız çocuğu herkesi şaşırttı. Fotoğraftaki kız çocuğunun Greta Thunberg'e benzerliği, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kadının Thunberg olabileceğini iddia ediyor.