121 yıl önce çekilen fotoğraf ortalığı tuzla buz etti! Bu kız bir zaman yolcusu mu? İki kareyi yan yana görünce bir yaşınıza daha gireceksiniz!
Sosyal medya son zamanlarda dünyada yaşanan olaylarla ilgili haberleri hızla yayma konusunda oldukça etkili bir araç haline geldi. Ancak yanlış bilgi ve yanlış yönlendirme de aynı şekilde hızla yayılabiliyor. Bu durum son günlerde bir fotoğraf karesinin yayılmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. 121 yıl önce çekildiği iddia edilen fotoğrafta, Greta Thunberg'e benzer bir kız çocuğu yer alıyor. Peki, bu fotoğraf gerçek mi yoksa yalan mı? Şimdi detayları size aktarıyoruz.
12.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 12.04.2023 09:10
121 yıl önce çekilen fotoğraf ortalığı tuzla buz etti. Bu kız bir zaman yolcusu mu? İki kareyi yan yana görünce bir yaşınıza daha gireceksiniz. 121 yıl önce çekildiği iddia edilen fotoğrafta, Greta Thunberg'e benzeyen kız çocuğu herkesi şaşırttı. Fotoğraftaki kız çocuğunun Greta Thunberg'e benzerliği, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kadının Thunberg olabileceğini iddia ediyor.