12 burç vücut organlarını da temsil ediyor! Oğlaklar şaşırtmadı! Cinsel uzuvlar, kalp, mide... Astrolojide şaşırtıcı keşif

12 burcun vücutta organları temsil ettiği konusu sosyal medyayı salladı. Kova, Oğlak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Balık ve diğer burçtaki insanlar kendi burcunun hangi organı temsil ettiğini araştırmaya başladı. Astrolojiye göre, burçlar insan vücudunun farklı bölgelerini yönetir ve bu durum "zodyak insanı" olarak adlandırılan bir varoluş sisteminin sembollerle ifadesi olarak kabul edilir. Ancak bu bilgilerin sadece astrolojiye dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Astrolojiye göre, burçlar insan vücudunda farklı organları ve bölgeleri temsil eder. İşte burcunuzun temsil ettiği organlar...