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12 burç vücut organlarını da temsil ediyor! Oğlaklar şaşırtmadı! Cinsel uzuvlar, kalp, mide... Astrolojide şaşırtıcı keşif

12 burcun vücutta organları temsil ettiği konusu sosyal medyayı salladı. Kova, Oğlak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Balık ve diğer burçtaki insanlar kendi burcunun hangi organı temsil ettiğini araştırmaya başladı. Astrolojiye göre, burçlar insan vücudunun farklı bölgelerini yönetir ve bu durum "zodyak insanı" olarak adlandırılan bir varoluş sisteminin sembollerle ifadesi olarak kabul edilir. Ancak bu bilgilerin sadece astrolojiye dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Astrolojiye göre, burçlar insan vücudunda farklı organları ve bölgeleri temsil eder. İşte burcunuzun temsil ettiği organlar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:15 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:15
12 burç vücut organlarını da temsil ediyor! Oğlaklar şaşırtmadı! Cinsel uzuvlar, kalp, mide... Astrolojide şaşırtıcı keşif 1

Astrolojide şaşırtıcı keşif ortaya çıktı. 12 burcun vücut organlarını da temsil ettiği iddia edildi. Peki Hangi organ sizin burcunuza ait? Gelin birlikte bakalım...

12 burç vücut organlarını da temsil ediyor! Oğlaklar şaşırtmadı! Cinsel uzuvlar, kalp, mide... Astrolojide şaşırtıcı keşif 2

12 burçtan oluşan burçların belirli organlarla ilişkilendirildiği söylentisi çok konuşuldu. İşte burçlar ve ilişkilendirildiği organlar;

12 burç vücut organlarını da temsil ediyor! Oğlaklar şaşırtmadı! Cinsel uzuvlar, kalp, mide... Astrolojide şaşırtıcı keşif 3

1. Koç (21 Mart - 20 Nisan): Baş, beyin, gözler, , kafa derisi
2. Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs): Boğaz, boyun, boyun kasları, boğaz bölgesi, tiroid

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