12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!
Son dakika haberine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. Flaş açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, ''İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.'' dedi. Peki Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kontenjan, kadrolar, branş dağılımı, şartlar, başvuru ekranı...
Deprem bölgesi ilan edilen 10 ile Sağlık Bakanlığınca isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak. Atama için başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi kontenjan, branş dağılımı, başvuru ekranını ve şartları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm detayları açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün ise 15 Mart. İşte tüm merak edilen detaylar...
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"10 İLDEN BİRİNDE HİZMET İÇİN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI
Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.