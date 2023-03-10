12 BİN 700 ATAMA! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? PBS ATAMA BAŞVURU EKRANI! Hemşire, ebe... Branşlar ve şartlar!

Deprem bölgesi ilan edilen 10 ile Sağlık Bakanlığınca isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak. Atama için başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi kontenjan, branş dağılımı, başvuru ekranını ve şartları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm detayları açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün ise 15 Mart. İşte tüm merak edilen detaylar...