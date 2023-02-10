11.848 TL maaşla KPSS'siz ekmek kapısı! 2023 Şubat BELEDİYE İŞKUR PERSONEL ALIMI! Temizlik Personeli, Şoför Çağrı Operatörü, Tekniker, Büro İşçisi...
Belediyeler İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağını duyurdu. Belediyeler tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolarda olmak üzere çok sayıda personel ve işçi alımı yapacak. Beden eğitimi ve spor öğretmeni, destek personeli, antrenör, beden işçisi, büro memuru, çağrı merkezi elemanı, editör ve birçok alım için ilanlar açıldı. İşte belediye personel alımı detayları...
10.02.2023 14:04 - Son Güncelleme: 10.02.2023 14:04
BELEDİYE PERSONE ALIMI ŞARTLARI NEDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,