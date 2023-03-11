11,12,13 Mart HAVA DURUMU... AFAD KIRMIZI ALARMA BASTI 🚨 İSTANBUL + 45 İLE lodos, yağış, fırtına, baca zehirlenmesi, ulaşım, çatı uçması UYARISI!
İstanbul'a AFAD'dan hava durumu uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.İşte 11,12,13,14 Mart hava durumu.
İstanbul hava durumu merak edilirken AFAD'dan gelen mesaj milyonlarca kişiyi şaşırttı. 11 Mart İstanbul hava durumu kapsamında baca zehirlenmesi, çatı uçması, lodos ve fırtına uyarısı yapıldı. Hafta sonu plan yapan İstanbullular ise yağışın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hafta içerisinde normal değerinde devam eden sıcaklıkların birden düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul 11,12 Mart hava durumu nasıl? Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...
SAĞANAK GELİYOR!
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
MARAMARA BÖLGESİ DİKKAT!
Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, pazar günü ise bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.
Rüzgarın, yarın bölge genelinde güney yönlerden (lodos) fırtına; yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Yarın bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.