11,12,13 Mart HAVA DURUMU... AFAD KIRMIZI ALARMA BASTI 🚨 İSTANBUL + 45 İLE lodos, yağış, fırtına, baca zehirlenmesi, ulaşım, çatı uçması UYARISI!

İstanbul hava durumu merak edilirken AFAD'dan gelen mesaj milyonlarca kişiyi şaşırttı. 11 Mart İstanbul hava durumu kapsamında baca zehirlenmesi, çatı uçması, lodos ve fırtına uyarısı yapıldı. Hafta sonu plan yapan İstanbullular ise yağışın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hafta içerisinde normal değerinde devam eden sıcaklıkların birden düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul 11,12 Mart hava durumu nasıl? Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...