11 saniyen var! İnsanların sadece %2'si süre dolmadan başarıyor! Yan yana 3 ağaçtaki farklı 3 hayvanı bul! Zekanı test et!
11 saniyen var. İnsanların sadece %2'si süre dolmadan başarıyor. Yan yana 3 ağaçtaki farklı 3 hayvanı bul. Zekanı test et. Optik illüzyon resimde yapraksız ağaçları gösteriliyor. Sizden tanımlanan süre içerisinde bu hayvanları bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki yapraksız ağaçların arasına gizlenmiş hayvanları bulabilecek misiniz? Süren başladı.
25.03.2023 08:48 - Son Güncelleme: 25.03.2023 08:48
Bugünkü optik illüzyon mücadelesi sizi oldukça zorlayacak. Bu tarz görseller beyne ihtiyaç duyduğu egzersizi vererek yaratıcılık ve keskin gözlem becerileri gibi özellikleri test ediyor. Yapraksız ağaçların yer aldığı bu görüntüde 3 hayvan gizlendi. Resimde gizlenmiş üç hayvanı da şimdi aramaya başlayabilirsiniz. Şimdi resme detaylı bir şekilde bakın ve yapraksız ağaçların arasına gizlenmiş 3 hayvanı da bulun. Şimdi sizi görselle baş başa bırakıyoruz.