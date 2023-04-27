11 haneli T.C Kimlik numarasını ezberleme türünüze göre zeka türleri belli oldu! 4-3-2-1 formülüyle üstün zekalı olup olmadığınızı test edin!

11 haneli T.C. Kimlik numarasının ezberleme şeklinin kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları verdiği söyleniyor. Ancak sadece T.C. kimlik numarasını ezberlemek genel olarak zeka seviyesini ölçmek için yeterli bir gösterge olmuyor. Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. Öte yandan uzmanlar T.C. kimlik numarasını ezberleme becerisi bu tür zeka yeteneklerini ölçmek için yeterli bir gösterge olmadığını da söylüyor.