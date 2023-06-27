10’dan fazla il için kırmızı alarm! Bugün saat 20:00’de Türkiye’ye giriş yapıyor! Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul başta olmak üzere...

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemizde hava durumu değişkenlik gösterecek. Genel olarak bölge paçalı ve az bulutlu bir havayla karşılaşacak. Ancak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Bu sağanak yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği ve ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.