109 senedir popüler... 51 saniye süreniz var! Resimdeki 9 gizli yüzü bulun hedefi tam 12’den vurun!

109 senedir popüler... 51 saniyede çözün! Resimdeki 9 gizli yüzü bulan hedefi tam 12'den vuruyor. Bu bulmacada hedefiniz 10. yüzün içine gizlenmiş 9 yüzü bulmak olacaktır. Bu çizim 1914 yılında The Duluth Herald'da yayınlanan eski bir bulmacadır. İnternette "Resimdeki 9 gizli yüzü bulabilir misin?" şeklinde yayılan bu bulmacayı çözebilmenin o kadar kolay olduğunu söylemeliyiz.