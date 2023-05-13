109 senedir popüler... 51 saniye süreniz var! Resimdeki 9 gizli yüzü bulun hedefi tam 12'den vurun!
Bu optik yanılsama 9 gizli yüz içeren bu asırlık illüstrasyondur. Amacınız tüm bu yüzleri 51 saniye içinde tespit etmektir. Resim, 1914'te The Duluth Herald'da yayınlanan bir illüstrasyondur. Bugün sizinle paylaştığımız optik illüzyon tam 109 yıl öncesine ait. Sizlerden resimde gizlenen 10 gizli yüzü bulmanız isteniyor. Unutmayın çözmek için 51 saniyelik bir süreniz var. Asırlık resimdeki 9 gizli yüzü çözenin IQ'su yüksek çıkıyor.
13.05.2023 08:53 - Son Güncelleme: 13.05.2023 08:53
109 senedir popüler... 51 saniyede çözün! Resimdeki 9 gizli yüzü bulan hedefi tam 12'den vuruyor. Bu bulmacada hedefiniz 10. yüzün içine gizlenmiş 9 yüzü bulmak olacaktır. Bu çizim 1914 yılında The Duluth Herald'da yayınlanan eski bir bulmacadır. İnternette "Resimdeki 9 gizli yüzü bulabilir misin?" şeklinde yayılan bu bulmacayı çözebilmenin o kadar kolay olduğunu söylemeliyiz.
RESİMDEKİ 9 GİZLİ YÜZÜ BULABİLİR MİSİN?
Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu eski resmin içindeki 9 gizli yüzün tümünü tam 51 saniye içerisinde tespit edebiliyor.