1013 yıl sonrasına gittim geldim diyen kahin tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...
TikTok uygulaması zaman zaman ilginç videolara ev sahipliği yapıyor. Bunların en sonuncusu IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ adıyla kendini tanıtan bir zaman yolcusunun açıklamaları oldu. 3036 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünya hakkında korkutucu kehanetlerde bulundu. Peki, bu kehanetler neye dayanıyor? Herkes bu sorunun yanıtını merak etse de henüz net bir cevap bulan yok.
05.05.2023 08:54 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:01
TikTok uygulamasında paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli kullanıcı insanlığı gelecekte bekleyen olumsuz durumlar hakkında yeni iddialar ortaya attı. "Bunlar iyi günleriniz" diyerek sözlerine başlayan zaman yolcusu, insanların bugün özgür olduğunu vurguladı. Ancak gelecekte özgürlüğün son günlerinin yaşanacağını iddia etti. İddiaları duyanlar ise şaştı kaldı.