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Haberler Trend 1013 yıl sonrasına gittim geldim diyen kahin tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

1013 yıl sonrasına gittim geldim diyen kahin tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

TikTok uygulaması zaman zaman ilginç videolara ev sahipliği yapıyor. Bunların en sonuncusu IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ adıyla kendini tanıtan bir zaman yolcusunun açıklamaları oldu. 3036 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünya hakkında korkutucu kehanetlerde bulundu. Peki, bu kehanetler neye dayanıyor? Herkes bu sorunun yanıtını merak etse de henüz net bir cevap bulan yok.

05.05.2023 08:54 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:01
TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

TikTok uygulamasında paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli kullanıcı insanlığı gelecekte bekleyen olumsuz durumlar hakkında yeni iddialar ortaya attı. "Bunlar iyi günleriniz" diyerek sözlerine başlayan zaman yolcusu, insanların bugün özgür olduğunu vurguladı. Ancak gelecekte özgürlüğün son günlerinin yaşanacağını iddia etti. İddiaları duyanlar ise şaştı kaldı.

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TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

NÜFUS PATLAYACAK

3036 yılında dünya nüfusunun büyük bir patlama yaşayacağını söyleyen zaman yolcusu, bu durumun birçok sorunu da beraberinde getireceğini belirtti.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

Hayvanat bahçelerinde evcil hayvanların sergileneceğini, kedi ve köpeklerin tükeneceğini öne süren IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, bu durumun insanlığı derinden etkileyeceğini söyledi.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

IVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, aynı zamanda insanlığı 5 yıl sürecek bir elektrik kesintisi konusunda uyardı.

TikTok’ta 3036 yılına gittim diyen kahinden tokat etkisi yaracak kehanetleri için bir bir tarih verdi! Tam 5 yıl boyunca! İnternet, elektrik kesintisi...

2052 yılı Aralık ayında gerçekleşeceğini iddia ettiği büyük elektrik kesintisi, her şeyi etkileyecek ve toplumda kargaşa, ayaklanma ve kaosun hüküm süreceği bir döneme neden olacak.

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