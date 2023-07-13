1000 yıllık 3 mucize baharat! İbni Sina'nın şifası! Bir tutamı her derde deva oluyor...
İbn-i Sina, zencefil, zerdeçal ve hardalın bir araya gelerek beyne ve hafızaya olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. Bu üç baharatın aynı zamanda mikropları da etkili bir şekilde temizlediği iddia ediliyor. Zencefil sindirimi kolaylaştırırken, hafızayı da güçlendirdiği söyleniyor. Ayrıca bulanık görme sorununa da iyi geldiği ve mideye rahatlık sağladığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
Baharatlar ve besinler İbn-i Sina'nın önemli ilaç kaynakları arasında yer alırken, bu baharatlar ve besinlerin birleştirilerek birçok insanın sağlık sorunlarına çare olduğu belirtiliyor. İşte İbni Sina'nın 3 mucize baharatı!
HARDAL FAYDALARI
- Bağırsak florasını artırarak daha fonksiyonlu çalışmasını destekleyerek kabızlık ve şişlik problemlerini önüne geçer. Uzmanlar kabızlık problemi çeken kişilerin bir kaşık tüketmelerini tavsiye eder.
- Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde boğaz enfeksiyonlarını, akciğerleri temizler. Böylece daha güçlü bir solunum sağlar. Mevsim geçişlerinde bir kaşık tüketilmesinde fayda var.
- Güçlü bir selenyum ve potasyum olan hardal güçlü bir ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle romatizma ağrılara iyi gelen hardal, kas ve kemik sağlığını güçlendirir.
- A vitamini bakımından zengin olduğundan göz sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini yenileyerek hastalıklara karşı direnci artırır.
- Apse olmuş diş etine ya da ağız içi yaralarda yerim sirke suyunun içine bir çay kaşığı hardal ekleyerek karıştırıp gargara yapın. Bu karışım ağız içindeki enfeksiyonu azaltır. Ayrıca diş yüzeyinde oluşan kahve rengi tabakayı yok ederek diş rengini korur.
ZERDEÇAL FAYDALARI
Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.