1000 yıllık 3 mucize baharat! İbni Sina’nın şifalı baharatları! Bir tutamı her derde deva oluyor...

HARDAL FAYDALARI

- Bağırsak florasını artırarak daha fonksiyonlu çalışmasını destekleyerek kabızlık ve şişlik problemlerini önüne geçer. Uzmanlar kabızlık problemi çeken kişilerin bir kaşık tüketmelerini tavsiye eder.

- Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde boğaz enfeksiyonlarını, akciğerleri temizler. Böylece daha güçlü bir solunum sağlar. Mevsim geçişlerinde bir kaşık tüketilmesinde fayda var.

- Güçlü bir selenyum ve potasyum olan hardal güçlü bir ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle romatizma ağrılara iyi gelen hardal, kas ve kemik sağlığını güçlendirir.