1000 yıl önce yazmış! İbni Sina'dan depresyona, astıma, böbrek taşına, uçuk ve mantara %100 doğal reçete! "Acı çeken kişiyi..."

DEPRESYONDAKİLERE HER GÜN HAMAMT TAVSİYESİ

"Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağı koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Ruhun aşkına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin. Ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir.''