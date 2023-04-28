100 yıl sonra ayaklar böyle görünecek! Yapay zeka bu işe de el attı! Gören şaştı kaldı!

Teknoloji devlerinin bile henüz net bir anlaşma sağlayamadığı yapay zeka konusu, insanların hayatının her alanına nüfuz ediyor. Tom Cheesewright'un tasarımları da bu alanda dikkat çeken örneklerden biri. İnsanların gelecekte nasıl görüneceği sorusuna cevap arayan tasarımcı, 100 yıl sonra insan ayaklarının nasıl evrimleşeceğine dair öngörüler ortaya koydu. Yapay zeka ile insan evrimini hesaplayan Cheesewright'a göre, gelecekte ayakların şekli ve yapısı da değişecek.