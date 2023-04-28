100 yıl sonra ayaklar böyle görünecek! Yapay zeka bu işe de el attı! Gören şaştı kaldı!
Yapay zeka son yılların en popüler konularından biri. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanım alanı da her geçen gün artıyor. Tom Cheesewright isimli bir tasarımcının son günlerde yapay zeka hakkındaki iddiaları ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zekayı kullanarak insanların evrimi hakkında öngörülerde bulunan Cheesewright, gelecekte insan ayaklarının nasıl evrimleşeceğine dair dikkat çekici bir tasarım hazırladı.
Teknoloji devlerinin bile henüz net bir anlaşma sağlayamadığı yapay zeka konusu, insanların hayatının her alanına nüfuz ediyor. Tom Cheesewright'un tasarımları da bu alanda dikkat çeken örneklerden biri. İnsanların gelecekte nasıl görüneceği sorusuna cevap arayan tasarımcı, 100 yıl sonra insan ayaklarının nasıl evrimleşeceğine dair öngörüler ortaya koydu. Yapay zeka ile insan evrimini hesaplayan Cheesewright'a göre, gelecekte ayakların şekli ve yapısı da değişecek.
Yapay zeka teknolojisi geliştikçe, insanların bedenlerinde neler olacağına dair öngörüler de ortaya çıkıyor. Son olarak yapılan bir araştırma, insanların ayaklarının aşırı terlemesi gerektiğine işaret ediyor. Bu durumun nedeni ise küresel iklim değişikliği.
Ayrıca yapay zeka, ayaktaki parmakların uzamasının da beklendiğini söylüyor. Buna göre ayakların genel yapısı değişmese de parmaklar daha uzun hale gelecek. Bu da gelecekteki nesillerin sportif faaliyetlere daha fazla katılmasına olanak sağlayacak.
Ayak Parmağı Yok Olabilir
Yapay zeka tarafından ortaya atılan bir diğer öngörü ise su seviyelerinin yükselmesi durumunda insanların ayak parmakları arasında bir ağ oluşabileceği yönünde.