%100 işe yarıyor! 15 dakikada migren ağrısına balta vuracak! Doktorların onayından geçti! Sadece 2 malzeme ile...

Bu nedenle size verdiğimiz tarifi ağrı kesici aldıktan sonra kullanmanız halinde ağrı kesicinin emilimi ve etkisi çok daha hızlı işleyecektir. Fakat ilaç kullanmak istemiyorsanız direkt türk kahvesini içerek de migreninizin geçmesine katkıda bulunabilirsiniz.