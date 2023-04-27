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Haberler Trend 10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD'li bilim adamları çılgın keşif!

10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD'li bilim adamları çılgın keşif!

Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD'li bilim adamları çılgın keşif! Bilim insanları, güçlü bir patlamaya neden olabilecek son derece nadir bir yıldız sistemi keşfettiler. Bu sistem, iki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip. Araştırmacılar, bu tür yıldız sistemlerinin sadece Samanyolu'nda 10 adet bulunduğunu düşünüyorlar. Bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı tetikleyebilir.

27.04.2023 10:26 - Son Güncelleme: 27.04.2023 10:26
10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde oldukça nadir görülen bir ikili yıldız sistemi keşfetti. CPD-29 2176 adı verilen bu sistem, bir kilonavaya dönüşerek çok büyük miktarda altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin uzaya saçılacağı bir olaya neden olacak. Ancak Dünya'dan ne kadar uzaklıkta meydana geleceği hala bir soru işareti.

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10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Sistemin Konumu

CPD-29 2176 olarak bilinen bu olağandışı yıldız grubu Dünya'dan yaklaşık 11 bin 400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve ilk olarak 2004 yılında uzaya fırlatılan NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından tespit edildi.

10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Gözlem ve Teşhis

Chile'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde yapılan takip gözlemleri, gökbilimcilerin sistemin bir kilonova oluşturacağını teyit etmelerini sağladı.

10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Bunun nedeni ise araştırmacıların, sistemin bir nötron yıldızının yanı sıra kendisi de ultra-sıyrılmış bir süpernova olma sürecinde olan yakın yörüngede dönen büyük bir yıldız içerdiğini görebilmeleriydi.

10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Kilonova Olayı Nedir?

Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olaydır. Bu olay sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretilir.

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