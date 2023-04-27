10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD'li bilim adamları çılgın keşif!
Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD'li bilim adamları çılgın keşif! Bilim insanları, güçlü bir patlamaya neden olabilecek son derece nadir bir yıldız sistemi keşfettiler. Bu sistem, iki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip. Araştırmacılar, bu tür yıldız sistemlerinin sadece Samanyolu'nda 10 adet bulunduğunu düşünüyorlar. Bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı tetikleyebilir.
27.04.2023 10:26 - Son Güncelleme: 27.04.2023 10:26
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde oldukça nadir görülen bir ikili yıldız sistemi keşfetti. CPD-29 2176 adı verilen bu sistem, bir kilonavaya dönüşerek çok büyük miktarda altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin uzaya saçılacağı bir olaya neden olacak. Ancak Dünya'dan ne kadar uzaklıkta meydana geleceği hala bir soru işareti.
Kilonova Olayı Nedir?
Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olaydır. Bu olay sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretilir.