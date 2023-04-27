10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak! ABD’li bilim adamları çılgın keşif!

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde oldukça nadir görülen bir ikili yıldız sistemi keşfetti. CPD-29 2176 adı verilen bu sistem, bir kilonavaya dönüşerek çok büyük miktarda altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin uzaya saçılacağı bir olaya neden olacak. Ancak Dünya'dan ne kadar uzaklıkta meydana geleceği hala bir soru işareti.