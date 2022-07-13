10 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

Başvurular en yakın İŞKUR şubesine giderek ya da çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvurunun sonrasında ise 2022 işsizlik maaşı alma şartlarını sağlamanız durumunda işsizlik ödeneklerinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizler, bir işte çalışmaya hazır olmalıdır.