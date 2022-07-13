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Haberler Trend 10 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

10 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

Tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle işsizlik seviyesi olabildiğince arttı. Bu olumsuzluğa karşı devletin aldığı birtakım önlemler bulunmaktadır. Bunlardan biri iş bulma sürecinde olan kişilerin yararlanacağı iş bulana kadar geride bıraktığımız 10 ay içerisinde alınacak parasal destektir. İş bulana kadar işsiz vatandaşlara 5123 TL değerinde destek sağlanmaktadır.

takvim.com.tr
13.07.2022 15:45 - Son Güncelleme: 13.07.2022 15:52
10 ay boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

Pandemi sebebi ile çoğalan işsizlik ve iş bulma sürecinin uzaması vatandaşı olumsuz etkilemektedir. Hem de enflasyona bağlı olarak her yıl asgari ücret tekrardan düzenlenmektedir.

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10 ay boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

10 ay boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

İşsizlik maaşının alınması amacıyla ilk evvel hizmet akdinin bitişinden başlamak üzere 30 gün verdiği zamanı aşmamak gereklidir. İşten ayrılan kişi, 30 gün içerisinde İŞKUR'a müracaat gerçekleştirmek zorundadır.

10 ay boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

Başvurular en yakın İŞKUR şubesine giderek ya da çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başvurunun sonrasında ise 2022 işsizlik maaşı alma şartlarını sağlamanız durumunda işsizlik ödeneklerinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizler, bir işte çalışmaya hazır olmalıdır.

10 ay boyunca iş bulana kadar SGK SSK sigortası! 5123 TL aylık maaş hesabınıza yatıyor! İşte başvuru şartları

İşsizlik maaşı müracaatları ile bireyin iş arayan kaydı da yapılır. Yapılan bu kayıtlar ile de İŞKUR doğrultusundan vatandaşlara iş teklifleri ulaştırılabilir.

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