10-28 Şubat 18-48 yaş arası personel alımı devam ediyor! İŞKUR en az 10.000 TL, 11.000 TL maaşla alım var! Başvurmayan bin pişman olur! İlanlar sıralı tam liste...
Kamu için çalışma kuşkusuz herkes için oldukça önemlidir. Şu dönemlerde 18-48 yaş arası personel ve memur alımı başladı. Buna göre bu yaş aralığında olanlarda çok basit biçimde memur olabilecek. Üstelik bu haber duyulduktan sonra başvurmayanlara baktığımız vakit büyük bir fırsatı da kaçırmış olacaklar.
9-28 Şubat 18-48 yaş arası personel alımı başladı! İŞKUR en az 10.000 TL, 11.000 TL maaşla alım var! Başvurmayan bin pişman olur! Kamu için çalışma hayali kuranları sevindirmeyi başaracak müjdeli haber geldi. Tüm ilanlar ve başvuru detayları sayfamızda yer alıyor.
Bu anlamda minimum 12.000 TL maaş alacak olması da kuşkusuz en mühim hususların başında yer almakta. Fakat burada kamu sektöründe çalışacak olanlar açısından yakından ilgilendiren bir konu işe yaş şartı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaş şartına uygun olmayanların ne yazık ki kamu memur alımlarına başvurma gibi durumu söz konusu olmayacak.
Kamu Memur Alımı Başladı! İŞKUR Ve E-Devletten Başvuru Yapın
Kamu memur alımları için hemen başurunuzu da bekleme yapmadan yapmalısınız. Kamu memur alımı başvurusu için ilanlar yayınlanmış olurken kurum aracılığıyla başvurularınızı da iletmeye başlayacaksınız.