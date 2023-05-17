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1 ton dana kaç bin TL? 2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 koyun kaç bin TL oldu?

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları, 2023 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu bağlamda kurbanlık fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:31
2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu?

2023 kurbanlık fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Kurban Bayramı yaklaşırken bu sene kurbalık fiyatlarının ne kadar olacağı merak edildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Peki, 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu?

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

Büyükbaşta fiyatlar ortalama 50-55 bin arasında yer alıyor.

2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu?

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR 2023?

Küçükbaşta ise kuzu fiyatları 3 bin liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar çıkıyor.

2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu?

Ancak, bu fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yatırım yapmak isteyenlerin bu fiyatları yakından takip etmeleri ve doğru bir değerlendirme yapmaları önemli.

2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

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