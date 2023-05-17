1 ton dana kaç bin TL? 2023 kurbanlık fiyatları açıklandı: 1 koyun kaç bin TL oldu?
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları, 2023 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu bağlamda kurbanlık fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1 ton dana kaç bin TL? 1 koyun kaç bin TL oldu? İşte detaylar...
17.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:31
2023 kurbanlık fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Kurban Bayramı yaklaşırken bu sene kurbalık fiyatlarının ne kadar olacağı merak edildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL'den satılacak sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Peki, 1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL? İşte merak edilenler!