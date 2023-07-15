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1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamam böcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

Yaz mevsimi geldiğinde sivrisineklerin artmasıyla birlikte, onlardan korunmak ve sinek ısırığına karşı etkili çözümler bulmak önemli hale geliyor. Vereceğimiz bu doğal tarifi evinize koyduğunuzda 1 saat içerisinde etkisini gösterecek. Kolaylıkla sivrisineklerden ve hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz. İşte sivrisinek kovucu en hızlı formül...

takvim.com.tr
15.07.2023 18:10 - Son Güncelleme: 15.07.2023 18:12
1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamamböcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

Yaz mevsimiyle birlikte artan sivrisinekler oldukça rahatsız edici olabilir. Sivrisineklerin ısırması kaşıntı, şişlik ve hatta bazı durumlarda hastalıklara neden olabilir. Sivrisinek ve hamam böceklerinin bir daha evinize uğramaması için en kolay formülü sizler için derledik. İşte sivrisinek kovucu en hızlı yöntem...

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1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamamböcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

SİVRİSİNEK KOVUCU MUCİZE TARİF

1/2 su bardağı şampuan
1/2 su bardağı bitkisel yağ
1/2 su bardağı Sirke

1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamamböcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

Tüm malzemeleri karıştırın ve sprey şişesine dökün. Evinizin çeşitli bölümlerine sıkarak sivrisinekleri evinizden kolaylıkla uzaklaştırabilirsiniz.

1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamamböcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

DİĞER DOĞAL SİVRİSİNEK KOVUCULAR

Nane: Sivrisinekleri uzak tutmak için nane yağı içeren ürünler veya doğal nane yaprakları kullanabilirsiniz.

1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamamböcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

Limon ve karanfil: Limonu dilimleyip üzerine karanfil batırarak oluşturduğunuz karışımı, odanızın köşelerine veya açık alanlara yerleştirebilirsiniz.

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