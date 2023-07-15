1 saat sonra ASLA gelmeyecekler! Sivrisinek ve hamam böcekleri bir daha evinize uğramayacak! En kolay ve doğal formül...

Yaz mevsimiyle birlikte artan sivrisinekler oldukça rahatsız edici olabilir. Sivrisineklerin ısırması kaşıntı, şişlik ve hatta bazı durumlarda hastalıklara neden olabilir. Sivrisinek ve hamam böceklerinin bir daha evinize uğramaması için en kolay formülü sizler için derledik. İşte sivrisinek kovucu en hızlı yöntem...