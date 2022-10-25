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1 milyon TL'ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

Gelen bilgilere göre Rusya'da Yakaterine Preobrazhenskaya isimli kişi ölüm ve oanik gibi sıkıntıları olanları bu korkularla yüzleştirmek için 1 milyon lira karşılığında 1 saat canlı canlı toprağa gömülme seansı veriyor.

takvim.com.tr
25.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:48
1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

Böyle iş ilanı görülmedi! 1 milyon karşılığında canlı bir şekilde toplağın altında 1 saat bekler misiniz? Yaparım diyorsanız hemen başvurun. Rusya'da meydana gelen olayda bir şirket, 1 saatliğine toprak altına gömülecek kişiler arıyor. Psikolojik deneyler ve terapiler üzerine çalışan firmalar müşteri arayışına başladı. İşte detaylar...

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1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

Yapılan açıklamada şirket, 1 saatliğine canlı şekilde mezara gömülecek müşteriler aramaya başladı.

1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

Şirket, bu hizmetin müşterilerin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kuruldu.

1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

Müşterilerine iki paket şeklinde sunan şirket, çevrimiçi cenaze töreni için 300 bin lira verirken canlı canlı toprak altında 1 saat kalacak kişilerin ise üç buçuk milyon Ruble , yani 1 milyon liralık ödeme yapacağını söyledi.

1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

ÖLÜMDEN KORKUYORUM NE YAPMAM LAZIM?

Ölüm korkusuyla baş etmenin en güçlü yolu, ondan kaçınmak yerine, bu korkuyla yüzleşmektir. Kaygı azaltma üzerine yapılan araştırmalar, korkulan durumlara maruz kalmanın en hızlı ve etkili çözümlerden biri olduğunu gösteriyor.

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