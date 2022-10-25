1 milyon TL'ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!
Gelen bilgilere göre Rusya'da Yakaterine Preobrazhenskaya isimli kişi ölüm ve oanik gibi sıkıntıları olanları bu korkularla yüzleştirmek için 1 milyon lira karşılığında 1 saat canlı canlı toprağa gömülme seansı veriyor.
25.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 25.10.2022 10:48
Böyle iş ilanı görülmedi! 1 milyon karşılığında canlı bir şekilde toplağın altında 1 saat bekler misiniz? Yaparım diyorsanız hemen başvurun. Rusya'da meydana gelen olayda bir şirket, 1 saatliğine toprak altına gömülecek kişiler arıyor. Psikolojik deneyler ve terapiler üzerine çalışan firmalar müşteri arayışına başladı. İşte detaylar...