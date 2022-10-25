1 milyon TL’ye 1 saatliğine canlı canlı toprağa gömülecek insan aranıyor! Böyle ilanı görülmedi!

ÖLÜMDEN KORKUYORUM NE YAPMAM LAZIM?

Ölüm korkusuyla baş etmenin en güçlü yolu, ondan kaçınmak yerine, bu korkuyla yüzleşmektir. Kaygı azaltma üzerine yapılan araştırmalar, korkulan durumlara maruz kalmanın en hızlı ve etkili çözümlerden biri olduğunu gösteriyor.