1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL? 2023 kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte detaylar

2023 yılında kurbanlık koyun fiyatlarının ortalama olarak 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyat aralığı il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları arayabilirler. Kurbanlık hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi faktörler, koyun fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşlar için önemli bir dönem olacak.