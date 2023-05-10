1 koyun kaç bin TL? 1 ton dana kaç bin TL? 2023 kurbanlık fiyatları belli oldu!
2023 yılında kurbanlık koyun fiyatlarının ortalama olarak 6 ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyat aralığı il ve kurbanlık hayvanın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle daha uygun fiyatlı kurbanlık hayvanları arayabilirler. Kurbanlık hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve sağlık durumu gibi faktörler, koyun fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşlar için önemli bir dönem olacak.
10.05.2023 11:41 - Son Güncelleme: 10.05.2023 12:02
Kurban Bayramı yaklaşırken, 2023 yılına yönelik kurbanlık fiyatları belirlenmeye başladı ve vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık hayvan bulma arayışına girdi. Kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olurken, önemli detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte 2023 kurbanlık fiyatlarına ilişkin merak edilen önemli bilgiler ve detaylar.