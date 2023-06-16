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1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğakl ve kolay yöntemi açıklandı. Rus kadınlarının eski dönemlerde sıklıkla tercih ettiği bu formül hem pürüzsüz hem de ışıldayan bir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Lazere, ağdaya gerek olmadan tüylerinizden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte cildinizi pamuk gibi yapacak nohut kürü...

takvim.com.tr
16.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 16.06.2023 13:28
1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

İstenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ne lazer ne de ağda! Bu bitkisel çözümleri düzenli uyguladığınız takdirde gözlerinize inanamayacaksınız...

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1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

TÜYLERİ YOK EDEN NOHUT KÜRÜ

Malzemeler

Yarım kase nohut unu

Yarım kase süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 tatlı kaşığı taze krema (Yağlı ciltler için önerilmiyor)

1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

Uygulanışı

Nohut ununu bir kaba koyun.

Üzerine süt, zerdeçal tozu ve kremayı ekleyerek çırpın.

Tüylerin büyüme yönüne sürün ve yarım saat bekleyin.

Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın.

1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

YUMURTA AKI KÜRÜ

Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımı sonucu ortaya çıkan bu kür, düzenli uyguladığınızda istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra masaj yolu ile cildinize uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Bu kürü haftada 4 kez uygulanarak tüylenmede azalma gözlenebilir.

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