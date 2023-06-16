1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! Rus kadınlarının eski sırrı! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...
İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğakl ve kolay yöntemi açıklandı. Rus kadınlarının eski dönemlerde sıklıkla tercih ettiği bu formül hem pürüzsüz hem de ışıldayan bir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Lazere, ağdaya gerek olmadan tüylerinizden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte cildinizi pamuk gibi yapacak nohut kürü...
16.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 16.06.2023 13:28
İstenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ne lazer ne de ağda! Bu bitkisel çözümleri düzenli uyguladığınız takdirde gözlerinize inanamayacaksınız...
YUMURTA AKI KÜRÜ
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımı sonucu ortaya çıkan bu kür, düzenli uyguladığınızda istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.