1 gramına bile rast gelen yaşadı. Bulanlar para paraya demiyor. Hepsinden milyon kat değerli... Piyasalarda en çok yatırım altın ve gümüşe yapılıyor. Ancak az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Şimdi dünya genelinde büyük değer biçilen bu madenleri size tek tek anlatacağız.