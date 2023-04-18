RAMAZAN İMSAKİYE
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1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

Dünyanın dört bir yanında farklı yapı ve değerler taşıyan birçok değerli maden bulunuyor. Piyasada en çok yatırım altın ve gümüşe yapılsa da az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Bunları elde etmek için özel araştırma ve zahmetli sürece tabi tutulması gerektiğini bilen bilim insanları tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu nadir madenlerin 1 gramı bile servet ediyor. Servet avcılarının şimdi gözü bu madenlere diktiği söyleniyor.

18.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 18.04.2023 11:36
1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

1 gramına bile rast gelen yaşadı. Bulanlar para paraya demiyor. Hepsinden milyon kat değerli... Piyasalarda en çok yatırım altın ve gümüşe yapılıyor. Ancak az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Şimdi dünya genelinde büyük değer biçilen bu madenleri size tek tek anlatacağız.

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1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

Rodyum

Rodyum, periyodik tabloda Rh sembolüyle gösterilen atom numarası 45 olan elementtir. Az bulunan beyaz-gümüş renkte ve platin grubuna aittir.

1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

Alaşımlarda platinle birlikte katalizör olarak kullanılır. Kıymetli metaller arasında dünyada 3. en pahalı olanıdır.

1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

Paladyum

Paladyum, Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.42 olan kimyasal elementtir.

1 gramına bile rast gelen yaşadı! Bulanlar para paraya demiyor! Hepsinden milyon kat değerli...

1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan kıymetli metallerden sayılır. Paladyum metali gruptaki metallerin en değerlisidir.

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