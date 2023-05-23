1 gramı 27 milyon dolar! Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor...
Dünyanın en pahalı maddelerini sizler için derledik. Bu maddeler dünyada en nadir bulunan ve ulaşılması en güç cisimler arasında yer alıyor.1 gramı 35 dolar ile 27 milyon dolar arasında değişen bu maddeler görenlerin büyük ilgisini çekti. Altın, havyar gibi maddeleri hepimiz bilsek de bu değerli madenlerin yanı sıra aklınıza bile gelmeyecek derecede şaşırtıcı maddeler de bu listede yer alıyor. İşte dünyanın en pahalı maddeleri...
23.05.2023 16:42 - Son Güncelleme: 23.05.2023 16:46
Dünyanın en pahalı maddeleri sizi şoke edecek! 5 dolardan 27 milyon dolara kadar gramı en değerli olan maddeleri sizler için derledik.
ALTIN - 39.81 DOLAR/GRAM
Yanmaması, paslanmaması, iletken özellikleri ve kolayca işlenebilmesi ve işlendiğinde ortaya çıkan harika görüntüsüyle genellikle ziynet eşyası olarak kullanılır. Oldukça nadir bulunan altının 1 onsu için, 3 ton altın cevherinin işlenmesi gerekir. Ve yine 1 ons üzerinden değerlendirecek olursak 1 ons altınla 3 kilometre uzunluğunda saç telinden daha ince tel yapılabilir, aşınmaz elemettir. Korozyon direnci için de kullanılan altının gramı 39.81 Dolar'dır.