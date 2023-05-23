1 gramı 27 milyon dolar! Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor...

SAFRAN - 11.3 DOLAR/GRAM

Çeşitli ağrı tedavilerinde ve depresyon tedavilerinde de kullanılan safran, boyacılıkta ve yemeklere katkı maddesi olarak da kullanılır. Hoş kokulu bir bitki olan safran, boya olarak kendi ağırlığının yüz bin katı suyu boyayabilir.