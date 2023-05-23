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Haberler Trend 1 gramı 27 milyon dolar! Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor...

1 gramı 27 milyon dolar! Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor...

Dünyanın en pahalı maddelerini sizler için derledik. Bu maddeler dünyada en nadir bulunan ve ulaşılması en güç cisimler arasında yer alıyor.1 gramı 35 dolar ile 27 milyon dolar arasında değişen bu maddeler görenlerin büyük ilgisini çekti. Altın, havyar gibi maddeleri hepimiz bilsek de bu değerli madenlerin yanı sıra aklınıza bile gelmeyecek derecede şaşırtıcı maddeler de bu listede yer alıyor. İşte dünyanın en pahalı maddeleri...

takvim.com.tr
23.05.2023 16:42 - Son Güncelleme: 23.05.2023 16:46
1 gramı 27 milyon dolar!

Dünyanın en pahalı maddeleri sizi şoke edecek! 5 dolardan 27 milyon dolara kadar gramı en değerli olan maddeleri sizler için derledik.

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1 gramı 27 milyon dolar!

TRÜF MANTARI - 5 DOLAR/GRAM

Dünyanın en kıymetli besinlerinden biri olan Beyaz Trüf Mantarı dünyada sadece İtalya ve Fransa'da yetiştiği sanılıyordu. Son zamanlarda Bolu Ormanları'nda doğal olarak yetiştiği keşfedilen bu mantar "Tanrı ve kralların besini" olarak bilinmektedir.

1 gramı 27 milyon dolar!

SAFRAN - 11.3 DOLAR/GRAM

Çeşitli ağrı tedavilerinde ve depresyon tedavilerinde de kullanılan safran, boyacılıkta ve yemeklere katkı maddesi olarak da kullanılır. Hoş kokulu bir bitki olan safran, boya olarak kendi ağırlığının yüz bin katı suyu boyayabilir.

1 gramı 27 milyon dolar!

İRAN BEGULA HAVYARI - 35 DOLAR/GRAM

"Almas," olarak bilinen bu pahalı balık yumurtası ve soğuk bir meze olarak, tuzsuz kraker veya ekmek üzerinde servis edilir.

1 gramı 27 milyon dolar!

ALTIN - 39.81 DOLAR/GRAM

Yanmaması, paslanmaması, iletken özellikleri ve kolayca işlenebilmesi ve işlendiğinde ortaya çıkan harika görüntüsüyle genellikle ziynet eşyası olarak kullanılır. Oldukça nadir bulunan altının 1 onsu için, 3 ton altın cevherinin işlenmesi gerekir. Ve yine 1 ons üzerinden değerlendirecek olursak 1 ons altınla 3 kilometre uzunluğunda saç telinden daha ince tel yapılabilir, aşınmaz elemettir. Korozyon direnci için de kullanılan altının gramı 39.81 Dolar'dır.

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