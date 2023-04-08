1 dakika dolmadan resimdeki 16 hayvanı bulabilir misin? Deneyenlerin %8'i bile bu testi geçemedi! Sadece dahiler süreye takılmadan çözüyor!
Katılanların %8'i bile bu testi geçemiyor. 1 dakika dolmadan resimdeki 16 hayvanı bulabilir misin sorusu bu testte size soruldu. Sadece dahiler süreye takılmadan çözüyor. Aşağıdaki fotoğrafta 16 tane gizlenmiş hayvan var. Tek yapmanız gereken çizimdeki hayvanların gizlendiği yerleri tespit etmek olacak. Herkesin başaramadığı bu dikkat testi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu yüzden hemen konsantre olun ve 1 dakikadan daha kısa sürede doğru cevabı vermeye çalışın.
Bir filin resmedildiği bu görselde size zihninizi kurcalayacak bir soru yöneltiliyor. Resimdeki 16 hayvanı sadece üst düzey zekaya sahip olanlar çözüyor. Bugünün dikkat testi, sizin meydan okuma yeteneğinizi ve konsantrasyon becerilerinizi test etmek istiyor. Sadece resme odaklanmanız ve fotoğraftaki tüm hayvanları bulmanız gerekiyor. Peki, resimdeki 16 hayvanı 1 dakika dolmadan bulabilir misin? Bir fotoğrafta ayrıntılara ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar kısa sürede başarıya ulaşabilirsiniz.
Bunun nedeni de resimde hayvanların sayısının çok olması ve siyah-beyaz detayların çizimde yoğunlukta olmasıdır.
Şunu hemen belirtelim ki, çizimde 10'dan fazla hayvan görmeyi başardıysanız beyninizin kesinlikle iyi durumdadır.
Ancak tüm hayvanları bulmayı başaramazsanız sizi merakta bırakmayacağız ve tek tek nerede olduklarını söyleyeceğiz.