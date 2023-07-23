1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! 800 kişiden 4'ü bile bile bulamıyor! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...
Fotoğraf, samimi bir aile anısını yansıtan bir sahneyi gösteriyor. Fakat bu görselin içerisinde 3 hayvan gizleniyor.
23.07.2023 15:15 - Son Güncelleme: 23.07.2023 15:18
Yüksek zeka seviyesine sahip olanlar için hazırlanan bir görsel bulmaca, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kişiyi meşgul etti. Eski bir aile fotoğrafında gizlenmiş ördek ve kelebeği bulma deneyimi, insanların dikkat ve gözlem becerilerini oldukça zorluyor. 800 kişiden 4 tanesinin zar zor bulabildiği bu görsel zeka testini sizler için derledik. İşte o görsel...