1 dakika dolmadan bulamayacağınızı iddia ediyoruz! Kartpostaldaki ördeği zeki 750 kişiden 5’i bile göremiyor!

Bugün sizinle paylaştığımız kartpostalda sizden aile fotoğrafındaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız istendi. Fotoğrafta bir aile köpeğiyle arka bahçede oturarak vakit geçiriyor. Burada gizlenen iki hayvanı tanımlamanız bekleniyor. Fotoğrafın arka planında bir kelebek ve ördek saklı. Sadece keskin gözlü insanların fotoğraftaki iki hayvanı da görebileceği iddia ediliyor. Fotoğrafta gizlenmiş ördek ve kelebeği bulmaya çalışırken birçok kişinin kafasını karıştırdı.