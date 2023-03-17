1 dakika dolmadan bulamayacağınızı iddia ediyoruz! Kartpostaldaki ördeği zeki 750 kişiden 5'i bile göremiyor!
Kartpostaldaki ördeği zeki 750 kişiden 5'i bile göremiyor. 1 dakika dolmadan bulamayacağınızı iddia ediyoruz. Kartpostala yakından bakın ve gizlenmiş ördek ve kelebeği bulun. Fotoğraf iki hayvanı bulmayı oldukça zor hale getiren birçok objeden oluştuğu için dikkatinizi dağıtabilir. Ancak nesnelerin oluşturduğu şekillere dikkatlice bakmanız gerekiyor. Şimdi iki hayvanı da aramaya başlayabilirsiniz.
Bugün sizinle paylaştığımız kartpostalda sizden aile fotoğrafındaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız istendi. Fotoğrafta bir aile köpeğiyle arka bahçede oturarak vakit geçiriyor. Burada gizlenen iki hayvanı tanımlamanız bekleniyor. Fotoğrafın arka planında bir kelebek ve ördek saklı. Sadece keskin gözlü insanların fotoğraftaki iki hayvanı da görebileceği iddia ediliyor. Fotoğrafta gizlenmiş ördek ve kelebeği bulmaya çalışırken birçok kişinin kafasını karıştırdı.
HAZIR MISINIZ? BAŞLIYORUZ!
Yüksek zeka seviyesine sahip insanlar, eski aile resminin içinde gizlenmiş ördek ve kelebeği görebilirler. Ördek mi yoksa kelebek mi gördünüz? Haydi başlayalım.
Ördek - Ördek, köpeğin arka ayakları arasında yer alıyor, arka ayakların oluşturduğu şekli oluşturuyor.