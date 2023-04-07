1 ayda 10 kg verdiren kahve tarifi! Böyle tüketen anında ödemi, yağı, şişkinliği atıyor!
Zayıflatan, yağ yaktıran ve iştahı anında kesen muhteşem bu kahve tarifi aynı zamanda tatlı isteğinizi de azaltıyor. Yaza kısa bir süre kala ayda 10 kilo götüren bu mucize sağlığınıza sağlık katacak. İşte cayır cayır yağ yakan kahve tarifi...
07.04.2023 08:35 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:35
European Journal of Preventive Cardiology' de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, kahve alımının, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve iskemik inme da dahil olmak üzere ölüm ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azalttığını açıkladı. Vücut için oldukça sağlıklı olan kahveyi eğer böyle içerseniz cayır cayır yağ yakabilirsiniz. İşte ayda 10 kilo verdiren mucizevi kahve tarifi...