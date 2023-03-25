1, 2, 3 süre başladı! 52 sayısıyla dolu fotoğrafta 25’i bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların yalnızca %5’i 13 saniyenin altında çözebiliyor!

Hem eğlenceli hem de zekice bir şeyler arayanlar için optik illüzyonlar en iyi seçenek oluyor. Bugün sizler için hafta sonuna özel açık yeşil bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde onlarca kez yazılmış 52 sayısının yer aldığı bir görüntüyü gösteren bir bulmaca hazırladık. Şimdi sizleri özel olarak hazırladığımız bu bulmacayla baş başa bırakıyoruz. 25'i 13 saniyede bulanları şimdiden tebrik ediyoruz.