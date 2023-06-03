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Haberler Trend 0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

Sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Haziran ayı ile birlikte en sık aratılanlar arasında sıfır otomobil fiyatları yer alıyor. Citroen, Fiat, Renault, Dacia ve birçok marka peş peşe yeni listeleri paylaştı. Yaz aylarında yükselmesi beklenen araba fiyatlarının normal düzeyde ilerlemesi sıfır otomobile olan talebi arttırdı. İşte Haziran 2023 güncel sıfır otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
03.06.2023 16:24 - Son Güncelleme: 03.06.2023 16:24
0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

Araba alma hayali kuranlar haziran ayı ile birlikte güncel fiyat listelerini araştırmaya başladı. İşte 2023 Haziran sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

AMI ONE ELECTRIC FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2023

275.000 TL

CITROËN C3 FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2023

1.2 PureTech
83 HP - 5 İleri Manuel Feel
607.100 TL

0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

1.2 PureTech
110 HP - EAT6
Feel Bold
700.200 TL

1.2 PureTech
110 HP - EAT6
Shine
733.100 TL

1.2 PureTech
110 HP - EAT6
ELLE
755.800 TL

0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

CITROËN C4 FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2023

1.2 PureTech
100 HP - 6 İleri Manuel
848.400 TL

1.2 PureTech
130 HP - EAT8
Feel Bold
981.800 TL

1.2 PureTech
130 HP - EAT8
Shine
1.043.000 TL

1.2 PureTech
130 HP - EAT8
Shine Bold
1.085.300 TL

0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...

FİAT FİYAT LİSTESİ

Egea Sedan Easy

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 549.900 TL 524.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 725.900 TL 692.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 822.900 TL 785.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli 874.900 TL 864.900 TL

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