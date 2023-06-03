0 OTOMOBİL FİYATLARI! Haziran 2023 SUV, SEDAN, HATCBHACK sıfır otomobilde yaz kampanyası! Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, Dacia, Nissan, Opel, Kia...
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Haziran ayı ile birlikte en sık aratılanlar arasında sıfır otomobil fiyatları yer alıyor. Citroen, Fiat, Renault, Dacia ve birçok marka peş peşe yeni listeleri paylaştı. Yaz aylarında yükselmesi beklenen araba fiyatlarının normal düzeyde ilerlemesi sıfır otomobile olan talebi arttırdı. İşte Haziran 2023 güncel sıfır otomobil fiyatları...
03.06.2023 16:24 - Son Güncelleme: 03.06.2023 16:24