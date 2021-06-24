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Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Yayınlandığı yıllarda severek izlenen Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber geldi. 2019-2020 yılları arasında yayınlanan ve konusu, oyuncuları ile dikkat çeken dizinin oyuncularından da yeni proje haberleri gelmeye başladı. Güzel oyuncu setlere geri dönüyor ve yeni proje müjdesi ile sevenlerini mutlu etti. Yine tüm beğenileri toplamaya hazırlanıyor. Peki Zalim İstanbul dizisinin hangi oyuncusu, hangi proje ile izleyici karşısına çıkacak? İşte detaylar…

24.06.2021 23:54 - Son Güncelleme: 24.06.2021 23:54
Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Yayınlandığı yıllarda severek izlenen Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber geldi. 2019-2020 yılları arasında yayınlanan ve konusu, oyuncuları ile dikkat çeken dizinin oyuncularından da yeni proje haberleri gelmeye başladı. Güzel oyuncu setlere geri dönüyor ve yeni proje müjdesi ile sevenlerini mutlu etti. Yine tüm beğenileri toplamaya hazırlanıyor. Peki Zalim İstanbul dizisinin hangi oyuncusu, hangi proje ile izleyici karşısına çıkacak? İşte detaylar…

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Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Kanal D'de yayınlandığında ilgiyle izlenen Zalim İstanbul dizisinin güzel ve başarılı oyuncusundan sevindirici haber geldi. Bir süredir ekranlarda olmayan isim yeni bir dizi projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin'in yeni dizi projesine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Bahar Şahin hakkında merak edilen tüm bilgiler…

Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Zalim İstanbul dizisindeki muhteşem performansıyla akıllarda yer eden Bahar Şahin setlere dönüyor.

Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Şahin Gain'de yayınlanacak olan kod adı Duran olan dizide başrol oynayacak. Güzel oyuncunun partneri ise genç kuşağın başarılı yıldızlarından Oktay Çubuk...

Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Setlere geri dönüyor! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Yunus Ozan Korkut'un yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin senaryosunu Murat Şevket Dünşen ve Yunus Ozan Korkut yazıyor.