Yılbaşında hangi diziler ara verecek? Yılbaşı gecesi TV'de neler var? 31 Aralık 2022 TV yayın akışı! Kardeşlerim, Yalı Çapkını, İbo Show...
Yılbaşına az bir süre kala 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 TV yayın akışları araştırılmaya başlandı. Bir çok fenomen dizi yılbaşında ara verecek. Peki Yılbaşında hangi diziler olmayacak? Kardeşlerim, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ara verecek mi? İşte 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 ATV, Star, Kanal D, Show TV yılbaşı yayın akışı!
27.12.2022 16:51 - Son Güncelleme: 27.12.2022 16:51
Her Cumartesi Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Show TV'de Güldür Güldür, ATV'de Kardeşlerim, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yayınlanıyor. Her Pazar ise Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler, Show TV'de Güzel Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de ise Teşkilat dizisi ekranlara geliyor. Peki Yılbaşında hangi diziler ara verecek 2023? İşte 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 TV yayın akışı...
YILBAŞINDA HANGİ DİZİLER ARA VERECEK 2023?
Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da diziler kısa bir süreliğinde ekranlarda olmayacak. Yılbaşında ara verecek dizilerin başında Yalı Çapkını geliyor. Diğer dizilerin ara verip vermeyeceği ise henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.