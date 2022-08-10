Yeni mafya dizisine Özge Özpirinççi transferi! Kış sezonunun ekrana kilitleyecek yapımı belli oldu! Kadro gümbür gümbür...

Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan yeni mafya dizisi hakkında bilgiler gelmeye başladı. İçerde, Çukur ve Üç Kuruş dizileriyle gündeme gelen kanalın yeni sezonda aynı şekilde benzer bir mafya dizisiyle ekranlara çıkacak. Bu dizileri bıkmadan izleyen milyonlarca kişi için hazırlıklar başladı. Dizinin kadrosuna Özge Özpirinççi'nin dahil olacağı haberi ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte yeni proje hakkında tüm merak edilenler...