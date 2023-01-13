Yalı Çapkını'nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli kalmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

Mine Tugay'ın başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği Defne, Yalı Çapkını dizisine öyle bir şekilde girdi ki geçmişten gelen bir isim olarak bazı sırların açığa çıkmasını sağlarken, ortalığı da karıştırdı. Gözde Kansu'nun hayat verdiği Gülgün ile Emre Altuğ'un oynadığı Orhan'ın okuldan arkadaşları olan Defne, bir derginin yayın yönetmeni olarak dahil oldu diziye.