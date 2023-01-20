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Yalı Çapkını'nda İfakat ve Orhan'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit'in 'Yenge' dediği kişi meğer...

Yalı Çapkını ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Son bölümde Ferit, babası ve yengesini yakınlaşırken görüyor. Şoktan çıkmayan Ferit'in ilerleyen bölümlerde durumu yalıdakilere belli edecek mi, yoksa susacak mı merak edilirken, Orhan ve İfakat gerçeği izleyiciyi şaşırttı. Herkes başka sanıyordu! Gülseren Budayıcıoğlu dumura uğrattı! Ferit'in 'Yenge' dediği kişi meğer...

20.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 20.01.2023 16:15
Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizi Yalı Çapkını 18. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi ile ilgili gelişmeler izleyiciyi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer...

Yalı Çapkını dizisindeki fettan yenge İfakat'ın hikayesi duyanları şoke etti. Acılarla dolu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıkan İfakat'ın Orhan ile neden birlikte olduğu da gün yüzüne çıktı.

Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikayeden uyarlandı.
Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız" sözleriyle merakları gidermişti.

Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer...

Yalının tüm dengelerini belirleyen yenge İfakat'ın yaşadıkları ise ilk kez ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nda İfakat ve Orhan’ın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Herkes başka sanıyordu! Ferit’in ’Yenge’ dediği kişi meğer...

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; İfakat ve kocası tanışmadan hemen önce Orhan'la birlikte bir aşk yaşıyorlarmış ama Orhan'ın abisi İfakat'ı isteyince Orhan sessiz kalmak zorunda kalmış.

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