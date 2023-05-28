Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ateşli yatak sahnesi...
Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, heyecan dolu hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanarak izleyicilere sunuluyor. Son bölümde yaşanan özel sahnelerle adından söz ettiren dizi, seyircileri finale doğru taşıyor. Bu nedenle, 34. bölümü izleyenler tarafından merakla araştırılan soru ise Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve 35. bölümde neler olacağıdır.
28.05.2023 15:27 - Son Güncelleme: 28.05.2023 15:29
Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri bu kez 35. bölüme odaklandı. Bu noktada internet arama motolarında ''Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ferit ve Seyran'ın yatak odası sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle Pelin'in o anlara şahit olması herkesi şoke etti. Peki 35. bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.