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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi? Adım Farah bakın aslında kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi gerçek hikaye olması dolayısıyla izleyici tarafından ilk bölümden itibaren ilgi çekti. Ardından Kızılcık Şerbeti'nin de gerçek hikayeden diziye uyarlandığı ortaya çıktı. Bu kez de Adım Farah'ın gerçek hikaye olup olmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 19:54 Güncelleme 18 Ekim 2023, 19:54
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi? Adım Farah bakın aslında kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu... 1

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi Adım Farah'ın yönetmenliğini Recai Karagöz üstenirken, senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor. Dizinin gerçek hikaye olup olmadığı araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi?

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi? Adım Farah bakın aslında kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu... 2

ADIM FARAH GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Adım Farah dizisi "The Cleaning Lady" dizisinden uyarlamadır. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Dizinin ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekildi.

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi? Adım Farah bakın aslında kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu... 3

OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir
Engin Akyürek
Fırat Tanış
Senan Kara

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