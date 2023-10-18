Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi Adım Farah'ın yönetmenliğini Recai Karagöz üstenirken, senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor. Dizinin gerçek hikaye olup olmadığı araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi?
ADIM FARAH GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?
Adım Farah dizisi "The Cleaning Lady" dizisinden uyarlamadır. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Dizinin ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekildi.
OYUNCU KADROSU
Demet Özdemir
Engin Akyürek
Fırat Tanış
Senan Kara