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Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi Adım Farah'ın yönetmenliğini Recai Karagöz üstenirken, senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor. Dizinin gerçek hikaye olup olmadığı araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Adım Farah da gerçek hikaye mi?