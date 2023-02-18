Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 18 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Diziler ne zaman başlayacak sorusu en sık aratılanlar araısnda tyeDeprem bölgesine giden arama - kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için, canla başla mücadele ediyor. Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında diziler ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...