Yalı Çapkını dizisinin final senaryosu magazine düştü! Ferit’e yanacak, Seyran’a kızacaksınız! Gerçekte kimin hikayesi merak edilen dizinin sonu böyle bitiyor...
Yalı Çapkını her Cuma Star'da yayınlanıyor. Seyran ve Ferit etrafında dönen hikaye gerçekte kimin hayatı merak edilirken dizinin final senaryosu hakkında bir çok iddia ortaya çıktı. Sosyal medyayı çalkalayan iddiaya bakıldığında izleyiciler Ferit'e ağlayacak Seyran'a ise kızacak. Peki Yalı Çapkını gerçekte kimin hikayesi, finali nasıl? İşte Yalı Çapkını finali hakkında ortaya çıkan detaylar...
Yalı Çapkını dizisi her bölümü ile ilgi ile takip ediliyor. Korhan'lara gelin gelen Seyran'ın ve damat Ferit'in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitlerken bir yandan da dizinin finalinde neler olacak merak ediliyor.
Yalı Çapkı dizisinin gerçek hikaye olduğu daha önce Gülseren Budayıcıoğlu tarafından doğrulanmıştı. Budayıcıoğlu, ''Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka'' demişti.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın nasıl final yapacağı iddiaya göre ifşa oldu.
Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?
Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecek. Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek.