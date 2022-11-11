Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı İZLE! Ferit'ten Seyran'a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! "Koca bir utançsın sen..."
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 11 Kasım'da 8. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda kimsenin beklemediği sürpriz gelişmeler yaşandı. Son bölümde Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döndü ve Suna için yeni planını uygulamaya koydu. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 8.bölüm fragmanını merak edip araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 9. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
11.11.2022 21:59 - Son Güncelleme: 11.11.2022 22:01