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Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı İZLE! Ferit'ten Seyran'a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! "Koca bir utançsın sen..."

Yalı Çapkını hakkında gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 11 Kasım'da 8. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda kimsenin beklemediği sürpriz gelişmeler yaşandı. Son bölümde Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döndü ve Suna için yeni planını uygulamaya koydu. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 8.bölüm fragmanını merak edip araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 9. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
11.11.2022 21:59 - Son Güncelleme: 11.11.2022 22:01
Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı! Ferit’ten Seyran’a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! Koca bir utançsın sen...

YALI ÇAPKINI 9.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 9. bölümde yaşanacaklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı! Ferit’ten Seyran’a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! Koca bir utançsın sen...

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı! Ferit’ten Seyran’a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! Koca bir utançsın sen...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.

Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı! Ferit’ten Seyran’a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! Koca bir utançsın sen...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

Yalı Çapkını 9.BÖLÜM fragmanı! Ferit’ten Seyran’a büyük oyun: Gözünün yaşına bakmayacak! Koca bir utançsın sen...

Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar.

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