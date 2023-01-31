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Haberler Televizyon Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit'ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit'ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Seyran ve Ferit'in tekrar yakınlaşması damga vururken, Kazım Ağa'nın vurulması aileyi yeniden biraraya topladı. Halis Ağa soluğu hastanede bulurken, Korhan'ların Ferit'in vurulduğunu zannetmesi yalıda paniğe neden oldu. Ferit'in ise Seyran'a, ''Onun için vuruldum, senin için ölürüm.'' demesine izleyiciden ''Aşk yeniden'' yorumu geldi. Öte yandan olan Abidin'e oldu. Halis Ağa tüm hıncını Abidin'den aldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde olacaklar...

31.01.2023 10:05 - Son Güncelleme: 31.01.2023 10:05
Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi Yalı Çapkını 20. bölümüyle heyecanı doruklara taşıdı.

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Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma yayınlanmaya devam ediyor. 19. bölümde Ferit ve Kazım Ağa kurşunların hedefi olmuştu.

Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

20. bölüm fragmanında vurulanın Kazım Ağa olduğu ortaya çıktı. Korhan ailesi soluğu hastanede alırken, vurulanın Ferit olduğunu zanneden aile derin bir nefes aldı.

Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

Ancak üzülen yine Seyran oldu. Babasının hastanelik olduğunu duyan Seyran koşarak hastaneye babasına gitti. Kazım Ağa'nın ölüp ölmeyeceği henüz kesinlik kazanmazken ''Kazım Ağa mezara giriyor galiba'' yorumları geldi.

Yalı Çapkını 20. bölümü | Kazım Ağa mezara giriyor! El bebek gül bebek yetişen Ferit’ten eser kalmadı! Gülseren Budayıcıoğlu açıklamıştı

AİLE YENİDEN BİRARADA!

Yalıdaki yasak aşklar ve kavga gürültü kısa süreliğine olsada şimdilik sona eriyor. 20. bölüm fragmanına göre Korhan ailesi mafyaya karşı birlikte mücadele edecek.

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