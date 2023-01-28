Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...
Başrollerini Afra Saroğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 19. bölümüyle fırtınalar estirdi. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
28.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 28.01.2023 10:14
Yalı Çapkını 19. bölümüyle Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin takipçileri 20. bölüm yayınlandı mı merakla araştırmaya başladı. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla 'Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' soruları sorgulanmaya başlandı. İşte yeni bölüm hakkında detaylar...
YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır. Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo'nun başı yandı.