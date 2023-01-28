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Haberler Televizyon Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

Başrollerini Afra Saroğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 19. bölümüyle fırtınalar estirdi. Peki yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

28.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 28.01.2023 10:14
Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

Yalı Çapkını 19. bölümüyle Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin takipçileri 20. bölüm yayınlandı mı merakla araştırmaya başladı. Bu noktada internet arama motorlarında sıklıkla 'Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' soruları sorgulanmaya başlandı. İşte yeni bölüm hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır. Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo'nun başı yandı.

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

Pelin'in Korhan yalısına gelmesi dengeleri alt üst etti. Yalıdaki herkes Seyran'ın tarafını tutsa da İfakat Seyran'ı baskısı altına almaya çalıştı.

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 27 Ocak Cuma akşamı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için link:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran, Suna derken Ferit ve Pelo...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

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