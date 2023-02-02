Yalı Çapkını 20. bölüm 2. FRAGMANI İZLE! Seyran İN Pelin OUT! Finali apar topar değiştirildi! Sosyal medya yıkılıyor! O sahnelerden sonra...

Son olarak ise Ferit'in eski aşkı Pelin'i eve getirmesi tepkilere neden oldu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Yalı Çapkını son bölüm finalinde Ferit'in İfakat'la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmek istediğini söylediği sahneler vardı.