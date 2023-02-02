Yalı Çapkını 20. bölüm 2. FRAGMANI İZLE! Seyran İN Pelin OUT! Finali apar topar değiştirildi! Sosyal medya yıkılıyor! O sahnelerden sonra...
Yalı Çapkını'nda yer yerinden oynadı. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin finalinin apar topar değiştirildiği iddia edilirken 20. bölüm 2. fragmanı da geldi. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nda her şey artık bambaşka olacak. Pelin karakterinin son bölümlerde öne çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken 20. bölüm 2. fragmanında Seyran'ın Pelin'e ''metres'' diyerek saçına yapışması ve evden kovması herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Yalı Çapkını 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Seyran'ın Pelin'in saçlarına yapışması damga vurdu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizi Yalı Çapkını 20. bölümüyle Cuma saat 20:00'da yayınlanacak. Yeni bölüm merakla beklenirken diziye dair ortaya atılan iddialar ve 2. fragman sosyal medyayı salladı.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA!
Yalı Çapkını dizisindeki son bölümlerde Pelin karakterine ağırlık verilmesi Seyran fanlarını kızdırmıştı. Yalı Çapkını dizisinde Buçe Buse Kahraman'ın canlandırdığı Pelin karakterinin çok fazla öne çıkartılmasına kızan izleyiciler, geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kampanya yapıp tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterinin geri planda kalması herkesi rahatsız etti.
Son olarak ise Ferit'in eski aşkı Pelin'i eve getirmesi tepkilere neden oldu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Yalı Çapkını son bölüm finalinde Ferit'in İfakat'la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmek istediğini söylediği sahneler vardı.