Yalı Çapkını 19. bölüm ifşalandı! Kazım ağa ölüyor mu? Çıkan görüntüler şoke etti! Yalının önünde ambulanslar...
Yalı Çapkını 19. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü hakkında araştırmalar hızlandı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar set ziyaretçileri tarafından ifşa edildi. İşte Yalı Çapkını 19. bölümde yaşanacaklar...
26.02.2023 08:47 - Son Güncelleme: 26.02.2023 08:47
Yalı Çapkını 19..bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Yalı Çapkını'nda yaşanacaklar...
FERİT VE ABİ'YE TUZAK!
Yalı Çapkını'nın son bölümünde Ferit Pelo'yu ağlatarak Serter'i yeniden karşısına aldı. Serter tarafından Abi ve Ferit'e tuzak kurulacak.
FERİT'İN PSİKOLOJİSİ İYİCE ÇÖKÜYOR
Gülseren Budayıcıoğlu'nun psikolojik tedavi gören bir hastasının hikayesi olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in psikolojisinin çöktüğü görülebiliyor.
SENARİST İZLEYİCİYİ DİNLİYOR
Yalı Çapkını Kazım'ı ile alakalı geçtiğimiz haftalarda 'böyle baba olmaz' yorumları sosyal medya da gündem olmuştı. Bu durumun ardından Seyran'ıbn babası kendisine destek olarak izleyicinin isteği yerine getirilmişti.